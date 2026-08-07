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Порядок, государство

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В Новосибирской области полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников летнего лагеря

В рамках общероссийской акции, приуроченной ко Всероссийскому дню физкультурника, сотрудники ОМВД России по Купинскому району провели традиционное мероприятие «Зарядка со стражем порядка» с воспитанниками летнего оздоровительного лагеря школы № 105 Купинского района.

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