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Виктор Вембаньяма набрал 20 очков и 5 подборов в предсезонной игре с «Тандер»

Виктор Вембаньяма набрал 20 очков и 5 подборов в предсезонной игре с «Тандер»

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма дебютировал за команду в предсезонных матчах. Во встрече с «Оклахомой» (121:122) 1-й номер драфта-2023 набрал 20 очков, 5 подборов и 2 перехвата.

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