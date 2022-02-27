Происшествия

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Председатель СК России поручил установить все обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР, а также фиксировать все преступления украинских военных против мирного населения

Председатель СК России поручил установить все обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР, а также фиксировать все преступления украинских военных против мирного населения

В результате ракетного удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива.

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