Из Екатеринбурга в Омск будет ходить электричка «Финист». В ней предусмотрены только сидячие места. Время в пути от начальной до конечной станции составит 12 часов.
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Из Екатеринбурга в Омск будет ходить электричка «Финист». В ней предусмотрены только сидячие места. Время в пути от начальной до конечной станции составит 12 часов.