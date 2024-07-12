В Иванове сотрудники Госавтоинспекции при взаимодействии с подразделением ПДН и членом Общественного совета при УМВД региона провели рейд по выявлению несовершеннолетних, допускающих нарушения Правил дорожного...

Сотрудники Госавтоинспекции и ПДН УМВД региона совместно с членом Общественного совета ведомства Мариной Римской в очередной раз провели профилактическое рейдовое мероприятие по безопасности несовершеннолетних в рамках акции "Каникулы с Общественным советом".