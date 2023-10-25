Страна и люди
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Страна и люди

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Военнослужащие ВДВ и спецназа уничтожили из ПТРК танк боевиков

Военнослужащие ВДВ и спецназа уничтожили из ПТРК танк боевиков

Подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения спецназа, оснащенные противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), уничтожили украинскую военную технику в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.

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