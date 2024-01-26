Идем кататься на коньках и лыжах. Какая погода будет в Алтайском крае до 31 января?

Морозы ослабли, и на выходных в регионе установится комфортная зимняя погода с небольшим снегом На выходных, 27 и 28 января, погода в Алтайском крае выдастся хорошей для прогулок и занятий зимними видами спорта: температура будет комфортной, а штормовое предупреждение из-за повышенного содержания загрязняющих веществ в воздухе после 11-дневной "блокады" наконец отменили.