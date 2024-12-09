Катар будет сотрудничать с администрацией Трампа

Катар намерен работать с новой администрацией Трампа над выработкой соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил в субботу премьер-министр и министр иностранных дел в Дохе шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
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