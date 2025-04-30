Пока вы спали: атака Пакистана на границе с Индией и мнение Трампа о действиях Путина

У Индии с Пакистаном давно конфликты,мы за Индию, была там они нас любят,во всем мире столкновения,Трамп не знает кому помогать

Владимир Соловьев

"Трамп также просил Каир о военной поддержке против хуситов." АМЕРИКА СТАЛА ПРОСИТЕЛЕМ, ХОТЯ РАНЬШЕ АВИАНОСНАЯ ГРУППА США НЕ ПРЕДЛАГАЛА НИКОМУ СВОИХ ПРОСЬБ: УДАР ТОМАГАФКАМИ - И ВОПРОС РЕШЁН В ПОЛЬЗУ США. СЕЙЧАС АМЕРИКАНСКИЕ АВИАНОСЦЫ СТАЛИ ЖЕЛАННОЙ МИШЕНЬЮ И НЕ ВЛИЯЮТ НИ НА ЧТО В ПОЛЬЗУ АМЕРИКИ! ТРАМП В ПЕРВЫЙ СВОЙ СРОК ПЫТАЛСЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ БЕЗ ТОЛКУ СВОИ ТОМАГАФКИ В СИРИИ И УБЕДИЛСЯ В ИХ БЕСПОЛЕЗНОСТИ. ТЕПЕРЬ ПЫТАЕТСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ. НО КТО ЕМУ ПОВЕРИТ, КОГДА У АМЕРИКИ РУКИ ПО ПЛЕЧ В КРОВИ?!