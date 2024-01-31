В Кемерове первоклассник пронес в школу муляж бомбы

Образовательное учреждение эвакуировали, на месте работали сотрудники полиции.В Кемерове учащихся школы в поселке Металлплощадка эвакуировали после того, как в рюкзаке одного из них был обнаружен муляж бомбы.
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