Как в Брянске встречали Первомай 105 лет назад

Весна 1920 года: жители новообразованной Брянской губернии впервые вышли на первомайскую демонстрацию как граждане нового региона, несмотря на незавершённую гражданскую войну и общую нестабильность в стране.
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