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Рязанские новости

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Губернатор поздравил рязанцев с 931-летием города

Губернатор поздравил рязанцев с 931-летием города

Рязани исполнилось 931 год, губернатор Павел Малков поздравил жителей с праздником, отметив вклад неравнодушных людей в развитие города и сохранение его традиций.

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