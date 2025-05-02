CNN: Путин изменил цели по конфликту на Украине

Названо число украинских военных, которые прячутся в лесах Курской области. Названа цель удара ВС РФ в Запорожье Российские военные в ходе удара повредили локомотиво-ремонтный завод, который находится в подконтрольном Киеву Запорожье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии