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MotoGP. Гран-при Испании. Марк Маркес выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 7-й

Гонщик «Грезини» Марк Маркес стал быстрейшим по итогам квалификации MotoGP в Хересе. Титулованный испанец в 93-й раз в карьере взял поул и впервые – за рулем байка «Дукати».

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