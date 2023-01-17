В Минздраве рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение Нельзя окунаться в ледяную во Минздрав призвал страдающих болезнями сердца отказаться от купания в проруби в Крещение Господне, которое православные будут отмечать 19 января.
В Минздраве рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение Нельзя окунаться в ледяную во Минздрав призвал страдающих болезнями сердца отказаться от купания в проруби в Крещение Господне, которое православные будут отмечать 19 января.
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