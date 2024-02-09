Что принесет циклон «Ольга» в Россию: прогноз с 10 по 18 февраля 2024 для Центральной России, Урала и Сибири Евгения КомароваСогласно метеорологическим прогнозам, в период с 9 по 18 февраля Россию ожидает существенное похолодание, сопровождаемое рекордными снегопадами.