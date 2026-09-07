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SPLETNIK

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Кэти Холмс с 39-летним бойфрендом отдыхает на озере Комо

Кэти Холмс с 39-летним бойфрендом отдыхает на озере Комо

Кэти Холмс отдыхает на озере Комо с бойфрендом — художником Джейсоном Бардом Ярмоски, который на восемь лет её моложе.

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