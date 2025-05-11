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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Смолов назвал слухами информацию о возможном завершении карьеры. Сообщалось, что он может сделать это, если не получит предложение от московского клуба

35-летний Смолов назвал слухами информацию о возможном завершении карьеры. Сообщалось, что он может сделать это, если не получит предложение от московского клуба

Ранее Mash сообщил, что 35-летний форвард завершит карьеру, если не получит предложение от московского клуба.

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