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Мареска — о матче с «Порту»: «Ман Сити» создал достаточно моментов и заслужил эту победу»

Мареска — о матче с «Порту»: «Ман Сити» создал достаточно моментов и заслужил эту победу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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