Активистка Тишкевич: оппозиция планировала удары дронами по Белоруссии

В интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ активистка Ольга Тишкевич заявила, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали совершить удары дронами по территории Белоруссии, а бывший ученый хотел распылить с воздуха на территорию страны радионуклиды.
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