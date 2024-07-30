Активистка Тишкевич: оппозиция планировала удары дронами по Белоруссии

В интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ активистка Ольга Тишкевич заявила, что представители радикальной белорусской оппозиции в Литве планировали совершить удары дронами по территории Белоруссии, а бывший ученый хотел распылить с воздуха на территорию страны радионуклиды.