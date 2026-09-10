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Новости Омска

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На Любинском проспекте в Омске компания молодых людей украла холодильник. Поздно вечером они вытащили его из арки на Ленина, 9 и, не стесняясь окружающих, поволокли через улицу, снимая все на телефон.

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