ЧТК: часть российской недвижимости в Чехии опломбирована

Официальная Прага уже опломбировала часть российской недвижимости в Чехии, сообщает агентство ЧТК. Речь идет примерно о 70 объектах собственности, расположенных в столице и Карловых Варах, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
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