Глава Минюста Украины попросил мобилизовать заключенных и выдать им лопаты

Украинских мужчин с судимостью, в том числе в настоящее время отбывающих наказание, следует мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и если не выдавать им оружие, то хотя бы привлекать к выполнению земляных работ.
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