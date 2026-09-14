«Вы сами начали» – глава МИД Польши потребовал от Украины не ставить на пьедестал бандеровцев

Украина сама виновата в обострении отношений между Киевом и Варшавой. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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