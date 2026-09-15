5 Actors Who Became More Famous After Leaving Hit TV Shows

What would have been anyone else's big break was a stepping stone for these stars who only rose into the A-List after leaving the series that made them famous.
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