РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    После освобождения нами укры прекратится наглая риторика Штатов и успокоится гейропа.....Сами приползут....«Железный занавес...
  • Olga Chuhutina
    Она все правильно сказала.За китайцев ответ...

Украина пыталась атаковать Крым катерами

Украина пыталась атаковать Крым катерами

Минувшей ночью Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, 22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх