Украина пыталась атаковать Крым катерами

Минувшей ночью Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, 22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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