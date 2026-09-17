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Газета.ру

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СК опубликовал кадры, как подозреваемый выносит тело модели Натальи Божук

СК опубликовал кадры, как подозреваемый выносит тело модели Натальи Божук

Сожитель, которого подозревают в убийстве участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2017» Натальи Божук, вывозил ее тело на тачке.

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