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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» вышел на 2-е место в АПЛ, обойдя «Челси». «Ливерпуль» впереди на 6 очков при игре в запасе

«Арсенал» вышел на 2-е место в АПЛ, обойдя «Челси». «Ливерпуль» впереди на 6 очков при игре в запасе

Случилось это по итогам 18-го тура Премьер-лиги, в котором «Челси» уступил «Фулхэму» (1:2), а «канониры» обыграли «Ипсвич» (1:0).

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