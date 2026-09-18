Страховые пенсии начнут повышать в два этапа

Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Как пишет NEWS.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля - на уровень инфляции за предыдущий год.
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