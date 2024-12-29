Блокада снабжения ВСУ: новые стратегические победы РФ

На Донбассе ежедневно увеличивается количество освобожденных населенных пунктов. Так, 26 декабря, по данным Министерства обороны РФ, российские войска освободили поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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