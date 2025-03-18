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Иностранные наемники попали в настоящую ловушку. Запад придумал способ их спасти

Иностранные наемники попали в настоящую ловушку. Запад придумал способ их спасти

ВСУ отправляют ДРГ из "добровольцев", чтобы с их помощью попытаться вывести из окружения иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, за это участникам ДРГ обещают якобы вид на жительство в США, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

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Комментарии
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св
спивак виктор
всех в землю,пришли за ней и останетесь в ней! что б следующие при слове россия обсирались!
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5 час.
МК
Мария Кравчек
Жалко нашей земли для них.
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5 час.
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