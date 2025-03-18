ВСУ отправляют ДРГ из "добровольцев", чтобы с их помощью попытаться вывести из окружения иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, за это участникам ДРГ обещают якобы вид на жительство в США, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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