ВСУ отправляют ДРГ из "добровольцев", чтобы с их помощью попытаться вывести из окружения иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, за это участникам ДРГ обещают якобы вид на жительство в США, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.