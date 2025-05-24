Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали. Что с ним случилось?

Певец Филипп Киркоров в пятницу, 23 мая, попал в больницу в Москве. Утверждалось, что его экстренно госпитализировали, однако пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что об этом речи не идет и исполнитель находится под наблюдением врачей.