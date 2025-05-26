Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Москвы Павла Кузнецова в связи с имевшим место, по утверждению Хельсинки, нарушением двумя российскими военными самолетами финского воздушного пространства.
МИД Финляндии вызвал посла России Кузнецова
Комментарии
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Воробей
Фины - дебилы!
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13 час.
Eduard
Финики и их преступная власть делают из"мухи слона"!
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11 час.
Eduard
Воздух не дорога,там указателей нет.Вообще Финляндия часть России!
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11 час.
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