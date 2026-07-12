Порт-Артур как база флота в русско-японской войне: его недостатки и альтернативы «Ошибка, допущенная в первоначальном сосредоточении сил, едва ли может быть испра.
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Порт-Артур как база флота в русско-японской войне: его недостатки и альтернативы «Ошибка, допущенная в первоначальном сосредоточении сил, едва ли может быть испра.
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