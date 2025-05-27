Вмешалась прокуратура: очередную группу для травли школьников обнаружили в Приморье

Прокуратура Приморского края вмешалась в дело об очередной группе для травли школьников. Неизвестные создали Telegram-канал, где публикуют личные данные и фотографии несовершеннолетних из Артема, при этом оскорбляя их, сообщает PRIMPRESS.
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