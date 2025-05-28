«Выявят всех». Для участников СВО создадут региональные базы рабочих мест

Для участников специальной военной операции создадут региональные базы вакансий, включая резерв рабочих мест в местных органах власти, государственных и муниципальных учреждениях, а также на унитарных предприятиях.
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