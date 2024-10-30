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Закон и Порядок

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Хотел арестовать Путина, а теперь рискует сесть сам. Кто выносит в свет «грязное белье» прокурора МУС

Хотел арестовать Путина, а теперь рискует сесть сам. Кто выносит в свет «грязное белье» прокурора МУС

Издание The Mail on Sunday поделилось шокирующей информацией. Оказывается, в начале текущего года в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана – того самого, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина - было начато расследование.

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