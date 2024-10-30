Издание The Mail on Sunday поделилось шокирующей информацией. Оказывается, в начале текущего года в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана – того самого, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина - было начато расследование.
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