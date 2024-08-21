Вашингтон и Киев обсуждают долгосрочные планы операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, таким образом косвенно признав оккупацию Курской области режимом Зеленского.
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