Названы самые мощные Android-смартфоны мая

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов мая 2024 года. Лидером списка стал новый Vivo X100s с флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300+, набравший в среднем 2,1 млн баллов по итогам тысячи тестов.
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