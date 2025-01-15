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Царьград

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Энергетическая инфраструктура Львова под ударом: аварийные отключения в шести областях

Энергетическая инфраструктура Львова под ударом: аварийные отключения в шести областях

Энергетическая инфраструктура Львовской области подверглась атаке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что в шести областях Украины введены аварийные отключения, но во Львове их нет.

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