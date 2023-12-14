Стало известно, куда на Алтае потратили 320 млн, выделенные на выборы губернатора

Итоговая сумма оказалась меньше запланированной на 26,9 млн рублей На выборы губернатора Алтайского края потратили 323,6 млн рублей вместо запланированных 350,6 млн рублей, оставшиеся средства оперативно вернули в бюджет региона.
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