Раскрыты главные опасения противников Трампа

Бывшие должностные лица США, которые конфликтовали с лидером США Дональдом Трампом до начала его второго президентского срока, опасаются, что он в качестве мести может лишить их пенсий или инициировать налоговые проверки.
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