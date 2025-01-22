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Раскрыты главные опасения противников Трампа

Раскрыты главные опасения противников Трампа

Бывшие должностные лица США, которые конфликтовали с лидером США Дональдом Трампом до начала его второго президентского срока, опасаются, что он в качестве мести может лишить их пенсий или инициировать налоговые проверки.

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