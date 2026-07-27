ЕС изворачивается как может: по-другому новые санкции принять не получится

ЕС стало трудно согласовывать санкции против России, пишет FT. Недавний демарш Греции, которая хотела сорвать принятие очередных ограничений для защиты одной из своих компаний, заставил страны блока задуматься о механизме обхода неудобного мнения стран-членов.