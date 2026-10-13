Школьник из США спас отца, у которого произошел сердечный приступ

В США школьник спас отца, у которого случился сердечный приступ, пишет WSVN.Джексон Суарес из Майами рассказал, что нашел своего отца Гектора не дышащим.
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