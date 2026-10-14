Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко рассказал, что дождь сам по себе обычно не делает телефон или пауэрбанк опасным, однако попадание воды внутрь устройства может повредить электронику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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