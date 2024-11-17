Будут ли новые самолеты? Создан новейший двигатель – но пригодится ли его уникальность Ольга БезродняяВ авиапроме продолжаются активные разработки нового двигателя, который обещает стать уникальным по своему характеру и характеристикам.
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