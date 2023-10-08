И Катар тоже стоит за ХАМАС. Почему Израиль раньше не уничтожил Газу

SI

Sergey Ivanov

Логично! Но есть одно НО: Почему вы решили, что Иисус Христос- НАШ? Да ведь не наш он. Его в Россию насильно внедрил князь Олег. Потом княгиня Ольга сильно постаралась. Притом звериными, чудовищными методами! Почитайте историю! Ну что в этом Христе русского? Что вообще может быть русского в нищеброде из Галилеи? -Да ничего.... Просто византийские дрязги за власть и влияние. Ну, а что в таком случае наше? Вот самое исконное, русское? Но разве не сказано в Писании: -Может ли быть что доброе из Галилеи? Да и где эта самая Галилея.... И где Россия.... Ну, а что же наше? То самое, исконное, посконное, русское? -Ну, разве что бог Ярило (солнце). А еще- Даждьбог, Стриборг, Перун.... Как же прав был Ленин, когда сказал: -Религия- опиум для народа! Может быть, мы, вместо того, чтобы рассуждать о древних божествах, займемся вопросом: -Почему мы так по- идиотски живем? Почему мы вместо того, чтобы обустраивать свою землю (пусть не Моисей нам ее дал), занимаемся черт знает чем: ублажаем черных в Африке, «помогаем» палестинцам.... В общем делаем все, лишь бы не делать на благо своей страны? Где, когда мы подцепили этот вирус «всепрощенчества», который приказывает нам прощать предательство наших друзей, отдавать последнее ради тех, кто только назвался «другом», не являясь на деле никаким другом? Когда же мы начнем жить не для соседа, не для мирового коммунизма, а просто для себя? Настанет ли это время?