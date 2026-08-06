Ботинки на высокой платформе и крашеный кот-компаньон: 53-летняя Кейт Бекинсейл показала, как занимается йогой

53-летняя Кейт Бекинсейл показала в соцсетях, как занимается йогой. На снимках актриса в белом мини-платье и кожаных ботинках на массивной платформе балансирует на одной ноге у бассейна, удерживая на спине своих питомцев — кошку Уиллоу и собаку Мифа.
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