PC Gamer выбрал 100 лучших игр, которые когда-либо выходили на ПК Известный портал...

PC Gamer выбрал 100 лучших игр, которые когда-либо выходили на ПКИзвестный портал PC Gamer, посвященный компьютерным играм, в честь празднования своего 30-летия представил список из 100 лучших ПК-игр всех времен, в который вошли несколько очень интересных проектов.