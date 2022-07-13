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Sports.ru Казахстан – официальный информационный партнeр проекта «Super Bol!»

Sports.ru является крупнейшим информационным ресурсом СНГ с широкой аудиторией, который представляет собой не просто новостной портал, а большую платформу с блогами, социальными сетями, мобильными приложениями.

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